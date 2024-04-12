Домбровскіс: Україна отримає €1,5 мільярда у квітні, та ще €1,9 мільярда у травні

За виконання умов, визначених у рамках імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС, Україна отримає від ЄС наступний транш обсягом 1,5 млрд євро вже до кінця квітня, та ще 1,9 млрд євро перехідного фінансування, швидше за все, у травні поточного року.

Про це у п'ятницю в Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із економіки й фінансів заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Український фонд набув операційної спроможності. Єврокомісія здійснила перший платіж в обсязі 4,5 млрд євро виключного перехідного фінансування для України. Наступний платіж в 1,5 млрд запланований у цьому місяці, якщо всі умови будуть дотримані. Тож це забезпечує «лінію життя» від ЄС, щоб у ці надзвичайно важкі часи допомогти Україні продовжити надання ключових громадських послуг та зберегти функціонування держави, тоді як Росія продовжує свою жорстоку війну», - сказав представник Європейської комісії.

Він зауважив, що Єврокомісія представила на розгляд європейських міністрів Український план, який був переданий Єврокомісії урядом України кілька тижнів тому. Цей документ зосереджує увагу на впровадженні структурних реформ, подоланні бар'єрів для зростання, залученні інвестицій у ключові сектори економіки, а також заходи із подальшої адоптації українського законодавства до законів та стандартів ЄС, в контексті просування України до членства в Євросоюзі.

За словами Домбровскіса, саме цей Український план буде головним інструментом імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

«Наступний кроком буде оцінка Єврокомісією Українського плану, з метою встановлення щоквартальних індикаторів (для оцінки) стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні», - зазначив Домбровскіс.

Він привітав важливі рішення міністрів, які надають Європейському Союзу можливість брати участь у збільшенні капіталізації ЄБРР, для ефективного продовження фінансової підтримки України.

Крім того, за словами представника Єврокомісії, міністри фінансів ЄС сьогодні мали продуктивне обговорення з Європейським інвестиційним банком щодо подальших інвестицій в європейський сектор безпеки й оборони.

Як повідомлялося, Європейська рада 1 лютого поточного року одноголосно погодила створення Українського фонду в обсязі 50 млрд євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. Головним призначенням цього фінансового інструменту є забезпечення сталого та передбачуваного фінансування для України в умовах російської агресії. Імплементація виплат в рамках Українського фонду обумовлена продовженням реформ та подальших демократичних перетворень в Україні, зокрема в рамках підготовки України до членства в ЄС.