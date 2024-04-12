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АНАЛІТИКА

До системи управління оборонними ресурсами підключили вже понад 300 військових частин

23:37 12.04.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони України вже підключило понад 300 військових частин до автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP), яку використовують країни НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міноборони.

"Міністерство оборони продовжує впровадження у ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі SAP. Спільно з Командуванням сил логістики та іншими командуваннями ЗСУ вже підключили понад 300 військових частин", - ідеться у повідомленні.

SAP - це провідна міжнародна система у сфері управління ресурсами, яку використовують 28 країн НАТО. Вона автоматизує процеси постачання, формує інформацію про залишки на складах, заявки, дозволяє бачити реальну потребу та вчасно забезпечувати військових усім необхідним.

Завдяки системі Міноборони пришвидшило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів.

"Ми продовжуємо планово розгортати SAP у війську. Наша мета зрозуміла - зробити логістику цифровою і контрольованою в плані потреб і постачання. Військові не мають витрачати купу часу на роботу з папірцями", - прокоментувала процес заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Автоматизацію почали з обліку речового майна, запчастин та техніки. Завдяки цьому повністю оновили процеси та обладнання декількох складів забезпечення.

Базові операції на складах проводять за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи управління на базі SAP.

Для того, щоб система працювала всюди, Міноборони навчає працівників складів. Результатом запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики і повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях.
 

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