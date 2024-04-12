Фінансові новини
- |
- 12.04.24
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фірташ разом з Hyundai побудує індустріальний парк у Рівному
18:01 12.04.2024 |
Group DF International Дмитра Фірташа у п'ятницю, 12 квітня, підписала угоду з Hyundai Engineering Co. Limited (HEC) про будівництво хімічного індустріального парку в Рівному. Про це повідомила пресслужба холдингу.
Угоду підписали у Відні, де Фірташ живе в очікуванні рішення про екстрадицію до США, з виконавчим директором Hyundai Engineering Хієон-Сунг Хонгом.
Домовленість передбачає будівництво заводів із виробництва "екологічно чистого" аміаку, азотних добрив та інших похідних хімічних продуктів, а також першого в Україні виробництва водню та аміаку на основі відновлюваних джерел електроенергії.
"У наших країн дуже схожий досвід. 70 років тому через війну наша економіка була знищена, і ми її відбудовували. З нашого досвіду ми знаємо, що дуже важливо відбудувати інфраструктуру та промислові об'єкти. Тому ми вважаємо, що співпраця між нашими компаніями має символічне значення. Ми сподіваємося, що наш практичний досвід у проєктуванні та будівництві великих промислових об'єктів в ЄС та в Азії буде корисним і в Україні", - сказав під час церемонії підписання угоди керівник Hyundai Engineering.
Довідка
HEC - одна з компаній південнокорейського чеболю Hyundai Motor Group.
Компанія забезпечує інженерні рішення для промисловості. У галузі промислового будівництва компанія надає комплексні рішення у галузі інженерного проєктування, а також проєктування будівництва, закупівель та будівництва великих промислових об'єктів. Сфери бізнесу: заводи хімічного машинобудування, електростанції, зелена енергетика, будівництво, інфраструктура, управління активами.
Group DF консолідує активи у газорозподільній, хімічній, титановій та портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа. Ostchem - азотний холдинг Group DF, який поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входять Рівнеазот, Черкаський Азот, а також Сєвєродонецький Азот та Стирол на тимчасово окупованій території.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділили додатковий мільярд євро на військову допомогу Україні
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
|США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО
|РФ вдарила по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, - Defense Express
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фірташ разом з Hyundai побудує індустріальний парк у Рівному
|Угорщина розширює обмеження на імпорт сільгосппродукції з України
|Конфісковану у Ротенбергів частку ТРЦ Ocean Plaza виставлять на приватизацію за 1,7 мільярда
|Кабмін погодив передачу в управління «Укрнафти» арештованих активів колишньої газової компанії Коломойського
|Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $90,8 за барель
|Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій
|МЕА знизило прогноз попиту на нафту в 2024 р. на 130 тис. б/д через слабке споживання в I кв. і високі ціни на нафту
Бізнес
|Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4