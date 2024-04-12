Фірташ разом з Hyundai побудує індустріальний парк у Рівному

Group DF International Дмитра Фірташа у п'ятницю, 12 квітня, підписала угоду з Hyundai Engineering Co. Limited (HEC) про будівництво хімічного індустріального парку в Рівному. Про це повідомила пресслужба холдингу.

Угоду підписали у Відні, де Фірташ живе в очікуванні рішення про екстрадицію до США, з виконавчим директором Hyundai Engineering Хієон-Сунг Хонгом.

Домовленість передбачає будівництво заводів із виробництва "екологічно чистого" аміаку, азотних добрив та інших похідних хімічних продуктів, а також першого в Україні виробництва водню та аміаку на основі відновлюваних джерел електроенергії.

"У наших країн дуже схожий досвід. 70 років тому через війну наша економіка була знищена, і ми її відбудовували. З нашого досвіду ми знаємо, що дуже важливо відбудувати інфраструктуру та промислові об'єкти. Тому ми вважаємо, що співпраця між нашими компаніями має символічне значення. Ми сподіваємося, що наш практичний досвід у проєктуванні та будівництві великих промислових об'єктів в ЄС та в Азії буде корисним і в Україні", - сказав під час церемонії підписання угоди керівник Hyundai Engineering.

Довідка

HEC - одна з компаній південнокорейського чеболю Hyundai Motor Group.

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