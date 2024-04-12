Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конфісковану у Ротенбергів частку ТРЦ Ocean Plaza виставлять на приватизацію за 1,7 мільярда

17:14 12.04.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна провів першу комісію для продажу державної частки розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza). Стартова ціна визначена на рівні 1,65 млрд грн.

Як зазначив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram, аукціонна комісія також розробила умови продажу цього активу.

"Наступний крок - готуємо проєкт відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну. Після цього одразу визначимо дату проведення аукціону", - пояснив він.

Коваль додав, що ТРЦ Ocean Plaza - актив з багатьма перевагами: місце розташування, велика площа, гарний технічний стан тощо.

"Це готовий бізнес і впевнений, що обʼєкт швидко знайде нового проукраїнського власника", - додав голова Фонду держмайна.

Кошти від продажу ТРЦ Ocean Plaza підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Приватизація ТРЦ Ocean Plaza

У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об'єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza. У лютому 2024 року Фонд почав формувати аукціонну комісію, яка визначає умови та стартову ціну продажу активу.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу - 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа -165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0154  0,18 0,47 39,5546  0,16 0,41
EUR 41,9942  0,01 0,01 42,8119  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес