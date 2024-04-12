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АНАЛІТИКА

Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій

12:54 12.04.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд гривень на подальше будівництво оборонних рубежів в декількох областях.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

За його словами, з цих коштів 1,7 млрд гривень буде для Харківської області, а 1,5 млрд гривень для фортифікацій у Сумській області. Додатковий ресурс також отримають Донецька, Херсонська та Миколаївська області.

"Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд гривень на будівництво та облаштування фортифікацій", - додав Шмигаль.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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