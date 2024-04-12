Фінансові новини
- |
- 12.04.24
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій
12:54 12.04.2024 |
Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд гривень на подальше будівництво оборонних рубежів в декількох областях.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
За його словами, з цих коштів 1,7 млрд гривень буде для Харківської області, а 1,5 млрд гривень для фортифікацій у Сумській області. Додатковий ресурс також отримають Донецька, Херсонська та Миколаївська області.
"Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд гривень на будівництво та облаштування фортифікацій", - додав Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
|США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО
|РФ вдарила по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, - Defense Express
|Росіяни нанесли удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій
|МЕА знизило прогноз попиту на нафту в 2024 р. на 130 тис. б/д через слабке споживання в I кв. і високі ціни на нафту
|Державний трейдер вдвічі збільшив імпорт електрики для підтримки енергосистеми України
|Група Нової Пошти запускає нову компанію, яка генеруватиме електроенергію
|Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.04.24
Бізнес
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4
|Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI