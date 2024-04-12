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Україна та Чорногорія домовилися про «транспортний безвіз» для вантажних перевезень
10:59 12.04.2024 |
Україна та Чорногорія домовилися про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Понад 10 років тому була підписана Угода про автомобільні перевезення між нашими країнами, за цей час товарообіг між Україною та Чорногорією зріс у сім разів. Це є підтвердженням того, що лібералізація вантажних перевезень на часі та піде на користь обом державам", - наголосив міністр Олександр Кубраков.
Окрім вантажних перевезень, міністерство також працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.
Зазначається, що невдовзі очікується відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви.
"Щодо нерегулярних дозволів, то цього року маємо доступні звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%", - розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Також, під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.
Як уточнили у міністерстві, лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 36 країн, включно з країнами ЄС.
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