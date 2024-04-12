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Україна почала будувати євроколію до Ужгорода

22:55 11.04.2024 |

Економіка

 

Укрзалізниця почала будувати 22-кілометрову залізницю європейської ширини 1435 мм на ділянці Чоп - Ужгород, повідомила пресслужба компанії.

Першу ланку уклали в четвер, 11 квітня, в присутності премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля та голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка.

"Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом", - сказав Шмигаль.

Наступними мають стати аналогічні проєкти для Львова і Чернівців.

Він розраховує, що проєкт дозволить підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно створить нові логістичні можливості до вантажних перевезень та розвантажить автомобільні пункти пропуску.

Основна стадія будівництва почнеться у травні.

Проєкт буде реалізовано за 50% грантового співфінансування фонду Євросоюзу Connecting Europe Facility (CEF). Загальна вартість проєкту - 1,3 млрд грн. Термін виконання - 14 місяців.

Пізніше дільницю Чоп - Ужгород планується електрифікувати.

Також у планах розробка техніко-економічного обґрунтування для продовження євроколії від Ужгорода до Львова, що стане кроком для приєднання Львова до двох європейських транспортних коридорів TEN-T - Рейн-Дунайського та Середземноморського.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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