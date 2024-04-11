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АНАЛІТИКА

Експорт товарів з України досяг $10 млрд з початку року

14:06 11.04.2024 |

Економіка

 

Експорт товарів з України становив $10 млрд у першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Експортували з України найбільше товарів до Польщі - на $992 млн, Іспанії - $813 млн, Китаю - на $789 млн.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли: продовольчі товари ($6,5 млрд), метали та вироби з них ($1,1 млрд), мінеральні продукти ($924 млн).

Імпорт товарів в Україну становив $16 млрд за січень-березень 2024 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну: Китай - $3 млрд, Польща - $1,6 млрд і Німеччина - $1,3 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

- машини, обладнання та транспорт - $5,3 млрд

- продукція хімічної промисловості - $3 млрд

- паливно-енергетичні товари - $2 млрд.

Товарообіг України за перший квартал - $26 млрд.

Експорт товарів з України досяг $10 млрд з початку року
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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