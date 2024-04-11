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Експорт товарів з України досяг $10 млрд з початку року
14:06 11.04.2024 |
Експорт товарів з України становив $10 млрд у першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Експортували з України найбільше товарів до Польщі - на $992 млн, Іспанії - $813 млн, Китаю - на $789 млн.
До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли: продовольчі товари ($6,5 млрд), метали та вироби з них ($1,1 млрд), мінеральні продукти ($924 млн).
Імпорт товарів в Україну становив $16 млрд за січень-березень 2024 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну: Китай - $3 млрд, Польща - $1,6 млрд і Німеччина - $1,3 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, обладнання та транспорт - $5,3 млрд
- продукція хімічної промисловості - $3 млрд
- паливно-енергетичні товари - $2 млрд.
Товарообіг України за перший квартал - $26 млрд.
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