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АНАЛІТИКА

Україна через гранти в підприємництво інвестувала понад ₴7,3 мільярда

13:14 11.04.2024 |

Економіка

 

За урядовим проєктом "єРобота" отримали гранти на старт або розвиток бізнесу майже 15 тисяч підприємців; загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво понад 7,3 млрд грн від початку дії проєкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Понад 7,3 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми "єРобота", які ми запустили влітку 2022 року. На сьогодні грантові кошти отримали вже майже 15 000 підприємців в усіх регіонах країни. Це тисячі нових компаній та діючих підприємств, які посилюють свій виробничий потенціал, нарощують обсяги, створюють нові робочі місця. Працюють і розвиваються попри війну, постійну загрозу обстрілів, блекаутів, зруйновані логістичні ланцюжки", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Загалом з початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року: за програмою "Власна справа" - видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн, на розвиток переробних підприємств - видано 635 грантів на 3,2 млрд грн, на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 177 грантів на 778 млн грн, ветеранам та членам їхніх родин - видано 335 грантів на 144 млн грн.

Як повідомлялося, проєкт "єРобота" був запроваджений урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
 

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