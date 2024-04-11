Рада дозволить приватизацію майна поліклінік та лікарень, - «слуга народу» Мовчан

Верховна Рада може дозволити виставити на приватизацію нерухомість та майно комунальних та державних медичних закладів, яка не використовується у їх діяльності.

Відповідні норми передбачені у законопроєкті №11071, розповів заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан ("Слуга народу"), інформує пресслужба Верховної Ради.

"Державні та комунальні заклади охорони здоров'я за чинним законодавством не підлягають приватизації. Водночас законопроєкт пропонує створити більше можливостей і для самих медичних закладів, і для громад, коли для цього є об'єктивні підстави. Бо на практиці у власності медзакладів часто є окремі об'єкти, які не використовуються за призначенням, однак власник позбавлений права розпорядитися ними ефективно", - пояснив депутат.

За його словами, законопроєкт запроваджує можливість виставити на приватизацію окремі об'єкти та майно медзакладів, які більше ніж три роки не використовуються для надання населенню медичних послуг чи реабілітаційної допомоги.

"Цей трирічний термін стане запобіжним заходом для унеможливлення зловживань, і починатиметься він від моменту внесення інформації про такі об'єкти до електронної торгової системи. В перехідний період, до забезпечення відповідної технічної можливості, така інформація буде доступна на сайті профільного міністерства та органів місцевого самоврядування", - вважає Мовчан.

Окрім того, законопроєкт закріпить для комунальних закладів охорони здоров'я можливість і надалі орендувати для своїх потреб державне та комунальне майно на пільгових умовах без проведення аукціонів.

"Таке право вони мали як установи, що фінансуються бюджетним коштом, доки в процесі реформування медичної галузі їх організаційно-правова форма не зазнала змін", - додав депутат.