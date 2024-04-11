Нацбанк пояснив різке уповільнення інфляції «непередбачуваними» факторами

Споживча інфляція в Україні, яка за підсумками березня уповільнилася до 3,2% в річному вимірі, виявилася нижчою прогнозу Національного банку України (НБУ) на рівні 5%.

"Відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, що мають мало передбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти харчування", - зазначається у коментарі Нацбанку.

Зокрема, стрімке здешевлення сирих продуктів у Нацбанку пов'язують передусім з тимчасовими чинниками, вплив яких, вірогідно, вичерпається в другому півріччі 2024 року.

"До них належать: ефекти значних минулорічних врожаїв та м'якої зими цього року, а також наслідки транспортної блокади західних кордонів. Зокрема, обмеження експорту позначилося на збільшенні пропозиції окремих продуктів харчування на внутрішньому ринку", - пояснили в НБУ.

Внаслідок цього ціни на сирі продукти харчування знизилися на 4,9% у річному вимірі.

Крім того, повільніше, ніж очікувалося, дорожчало пальне як через стриманіше збільшення світових цін на нафту, так і внаслідок теплої зими.

Натомість фундаментальний інфляційний тиск послаблювався помірно і був близьким до прогнозу НБУ. Так, базова інфляція в березні сповільнилася до 4,2% в річному вимірі.

"Стрімкіше уповільнення базової інфляції стримували наслідки блокади західних кордонів, передусім через здорожчання імпорту, а також подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці", - додали у НБУ.

Як повідомлялося, за підрахунками Держстату, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року прискорилося до 0,5%, порівняно із 0,3% у лютому. Водночас у річному обчисленні, порівняно із березнем 2023 року, інфляція сповільнилася до 3,2%, це найнижчий рівень з листопада 2020 року.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.

Національний банк прогнозує, що інфляція пришвидшиться у 2024 році до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році - до 5%.