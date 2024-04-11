Міністри фінансів ЄС обговорять план реформ в Україні - Reuters

Цього тижня у Люксембурзі міністри фінансів країн-членів ЄС проведуть обговорення запропонованих Україною реформ.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела у міністерстві фінансів Німеччини пише Reuters.

"Міністри фінансів ЄС цього тижня обговорять плани реформ та інвестицій, запропоновані Україною, яка намагається отримати фінансування", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в німецькому мінфіні зраділи "амбітному" плану України, який визначає 15 ключових сфер та 69 планів реформ.

Reuters нагадує, що ЄС передбачив для фінансової підтримки України протягом 2024-2027 рр 50 млрд євро. Третина цих коштів буде надана у формі грантів, а решта - кредитів. Під час розподілу коштів ЄС враховуватиме прогрес втілення в Україні реформ.