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Міністри фінансів ЄС обговорять план реформ в Україні - Reuters
23:14 10.04.2024 |
Цього тижня у Люксембурзі міністри фінансів країн-членів ЄС проведуть обговорення запропонованих Україною реформ.
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела у міністерстві фінансів Німеччини пише Reuters.
"Міністри фінансів ЄС цього тижня обговорять плани реформ та інвестицій, запропоновані Україною, яка намагається отримати фінансування", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що в німецькому мінфіні зраділи "амбітному" плану України, який визначає 15 ключових сфер та 69 планів реформ.
Reuters нагадує, що ЄС передбачив для фінансової підтримки України протягом 2024-2027 рр 50 млрд євро. Третина цих коштів буде надана у формі грантів, а решта - кредитів. Під час розподілу коштів ЄС враховуватиме прогрес втілення в Україні реформ.
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