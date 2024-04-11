США нададуть Україні $156 мільйонів кредиту на купівлю 40 локомотивів





Експортно-імпортний банк США (US EXIM) надасть Україні 15-річний кредит у розмірі 156 млн дол. на придбання 40 дизельних локомотивів.

Про це повідомив на пресбрифінгу голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, повідомляє Укрінформ.

"Ми підписали угоду із США про надання Укрзалізниці 15-річного цільового кредиту на 156 млн дол. За ці гроші ми зможемо купити до 40 дизельних локомотивів від приватних американських компаній", - розповів очільник Укрзалізниці.

За його словами, процес підписання угоди - лише початковий етап оновлення парку локомотивів.

"Ми вже почали перемовини з американським виробником, проте нам не вистачало підтвердження фінансової спроможності на купівлю. Тепер маємо угоду на руках. Думаю, процес комунікації значно пришвидшиться, згодом отримаємо перші результати", - запевнив Лященко.

Він пояснив, що особливістю угоди є придбання саме американських транспортних засобів. Оскільки Укрзалізниця вже мала досвід співпраці та використання локомотивів такого виробника, як Wabteс, сконцентруватися планують саме на ньому.

"Ми вже маємо позитивний досвід використання 30 локомотивів виробництва саме цієї компанії. Сьогодні лишилося 29 <...> Такі транспортні засоби - найбільш ефективні за тих умов, в яких опинилася Україна", - зауважив голова правління Укрзалізниці.

На його переконання, отримання нових дизельних локомотивів (а йдеться саме про нові) значно підсилить парк Укрзалізниці, проте 40 одиниць недостатньо для повної заміни парку.

"Тож маємо амбітні плани щодо модернізації нашого локомотивного парку", - додав Лященко.

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила на важливості підписання кредитної угоди.

"Це стане внеском США у процес відбудови України. Зокрема, у такий спосіб зможемо модернізувати локомотивний парк залізниці, який сьогодні потребує підсилення через російські атаки. Також це забезпечить нові робочі місця й для наших компаній", - заявила Брінк.

Як повідомлялось, тепловози виробництва Wabtec Corporation Укрзалізниця почала отримувати з 2018 року. У грудні 2023 року УЗ заявляла, що планує залучити провідні українські компанії до виробництва дефіцитного обладнання для ремонтів магістральних вантажних тепловозів серії ТЕ33АС від Wabtec Corporation.