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АНАЛІТИКА

Міноборони уклало перші довгострокові контракти на постачання речового майна

23:01 10.04.2024 |

Економіка

 

Державний оператор тилу (ДОТ, закупівельна організація Міністерства оборони) почав укладати довгострокові контракти на постачання речового майна для Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Ці контракти діятимуть протягом пів року, а не до трьох місяців, як це було раніше, уточнили у відомстві.

Уже укладені контракти на третій-четвертий квартал на постачання тактичних захисних розвантажувальних ременів. Переможцями аукціонів стали чигиринське ТОВ "АнВа" і київське "Тактик Про".
"Розуміння обсягів замовлення на 3-6 місяців дає можливість постачальникам краще планувати свої потужності, вчасно замовляти необхідну кількість матеріалів для виготовлення продукції, долучати потрібну кількість працівників", - зазначили у ДОТ.

Наприкінці березня 2024 року в Міноборони створили підрозділ для планування закупівель - Департамент планування тилового забезпечення. Продовольство, речове майно, паливно-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу війська будуть закуповувати на рік наперед.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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