Україна закрила всі структурні маяки МВФ на березень 2024 р. - глава Мінфіну

Уряд України розробив концептуальну записку для державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП), тим самим виконавши всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) на березень поточного року, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Навіть більше, її (концептуальна записка до "5-7-9%" - ІФ-У) вже ухвалено урядом. Ми зараз отримали зворотний зв'язок із боку МВФ, доопрацювали. Я не бачу там особливих проблем у записці або в інших заходах, ми все виконуємо вчасно", - сказав Марченко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу після засідання керівного комітету координаційної платформи донорів у Києві.

За його словами, Україна виконала всі необхідні структурні маяки, термін виконання яких був до кінця березня цього року.

Міністр також відзначив успішне проходження третього перегляду програми EFF, за підсумками якого до бюджету надійшло $880 млн.

"Зараз ми робимо необхідні кроки для того, щоб підготуватися до четвертого перегляду, який, як ми очікуємо, буде, сподіваюся, не пізніше червня (...), і далі будемо працювати. Це для нас основний із треків, і ми дуже ретельно виконуємо взяті на себе зобов'язання", - додав Марченко.

Міністр також висловив сподівання, що у квітні Україна отримає ще один транш перехідного фінансування від ЄС EUR1,5 млрд у рамках програми Ukraine Facility за результатами виконання п'яти індикаторів.

"Ми включили ті індикатори, які можливо виконати в цей короткий період часу. Тому сподіваюся, що вони будуть виконані вчасно, тому що для нас важливо отримувати кошти ритмічно, і з огляду на те, що на квітень у нас передбачені основні надходження, думаю, ми зробимо максимально все швидко, щоб отримати ці кошти", - резюмував Марченко.

Йдеться про впровадження автоматизованого обміну інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, а також про ухвалення та набуття чинності постанови уряду про затвердження порядку використання бюджетних коштів для підтримки індустріальних парків як інструментів залучення інвестицій на деокуповані території.