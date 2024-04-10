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АНАЛІТИКА

Україна та Британія підписали нову угоду про оборонну співпрацю

 

Велика Британія та Україна підписали рамкову угоду для заохочення співпраці в оборонних та промислових питаннях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Угоду підписали на військово-промисловій конференції в Києві, в якій взяли участь близько 30 британських оборонних компаній.

Британські компанії приїхали, щоб обговорити потенційні спільні підприємства з українськими виробниками озброєнь та оборонної промисловості.

"Ця угода є черговим свідченням непохитної підтримки Великою Британією оборонних зусиль України та її довгострокового відновлення і допоможе зробити військові операції України більш ефективними.

Вона покликана дати можливість обом країнам працювати разом над подоланням безпекових викликів, зміцненням оборонної промисловості та реалізацією спільних проєктів протягом наступних місяців", - йдеться у повідомленні.

Посилення співпраці може призвести до реалізації десятків проєктів між найбільшими оборонними компаніями Великої Британії, Збройними силами України та українськими компаніями - від створення стратегічних військових ремонтних підприємств до відбудови цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

Під час торгової місії до Києва британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт з Міністерством оборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт подарованих Україні легких гармат L119.

Це означає, що L119, подаровані Британією Україні, можуть обслуговуватися в Україні та швидше повертатися на фронт, а також забезпечувати життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України.

Ця нова рамкова домовленість слідує за історичною угодою між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю, яку підписали прем'єр-міністр Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський у січні 2024 року.
 

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