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Стів Джобс
Україна та Британія підписали нову угоду про оборонну співпрацю
15:57 10.04.2024 |
Велика Британія та Україна підписали рамкову угоду для заохочення співпраці в оборонних та промислових питаннях.
Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".
Угоду підписали на військово-промисловій конференції в Києві, в якій взяли участь близько 30 британських оборонних компаній.
Британські компанії приїхали, щоб обговорити потенційні спільні підприємства з українськими виробниками озброєнь та оборонної промисловості.
"Ця угода є черговим свідченням непохитної підтримки Великою Британією оборонних зусиль України та її довгострокового відновлення і допоможе зробити військові операції України більш ефективними.
Вона покликана дати можливість обом країнам працювати разом над подоланням безпекових викликів, зміцненням оборонної промисловості та реалізацією спільних проєктів протягом наступних місяців", - йдеться у повідомленні.
Посилення співпраці може призвести до реалізації десятків проєктів між найбільшими оборонними компаніями Великої Британії, Збройними силами України та українськими компаніями - від створення стратегічних військових ремонтних підприємств до відбудови цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.
Під час торгової місії до Києва британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт з Міністерством оборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт подарованих Україні легких гармат L119.
Це означає, що L119, подаровані Британією Україні, можуть обслуговуватися в Україні та швидше повертатися на фронт, а також забезпечувати життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України.
Ця нова рамкова домовленість слідує за історичною угодою між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю, яку підписали прем'єр-міністр Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський у січні 2024 року.
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