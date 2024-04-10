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АНАЛІТИКА

Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро

 Президент Швейцарії Віола Амхерд

Швейцарія виділяє 5 млрд швейцарських франків (трохи більше 5 млрд євро) на відновлення України. Ця сума має бути спрямована до 2035 року, до того ж 1,5 мільярда швейцарських франків уже виділено на 2028 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Рішення про це ухвалила Федеральна рада в середу, 10 квітня.

Таким чином, Швейцарія посилає "потужний сигнал солідарності" з постраждалими і робить свій внесок у забезпечення стабільності в усій Європі.

Зокрема, ці гроші допоможуть запобігти міграційним потокам. За даними швейцарського уряду, загальна вартість відновлювальних робіт оцінюється приблизно в 440 мільярдів швейцарських франків.

За оцінкою Світового банку, на відновлення України необхідно 486 млрд доларів. Ця оцінка ґрунтується на аналізі збитків і потреб, проведеному за спільного фінансування Швейцарії.

Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетичному, дорожньому та медичному секторах.

Крім того, Швейцарія та Україна спільно запустили процес політичного відновлення в широкому масштабі на Конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року.

Допомога для України від Швейцарії

Швейцарія надає Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ підтримку у фінансовому та гуманітарному плані, але не оборонного характеру.

Це пояснюється тим, що Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету - Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни.

У травні минулого року Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння, але поправки до закону про військове спорядження заблокували в нижній палаті парламенту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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