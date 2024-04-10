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Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізників: їхні водії не повернулися до України
Комісія з припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки відключила на три місяці від системи "Шлях" 24 перевізників. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автотранспорту, протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде прийнято рішення.
Перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправлення військовозобов'язаних за кордон ще у жовтні минулого року. Тоді відключили 27 перевізників. Наприкінці березня 2024 року відключили ще 34 перевізників.
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