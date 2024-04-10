До місцевих бюджетів у І кварталі перерахували ₴36,2 мільярда трансфертів - Мінфін

Місцеві бюджети у січні-березні 2024 року отримали 36,2 млрд грн трансфертів із державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У І кварталі 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 36,2 млрд грн, що становить 93,9 % від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема на базову дотацію перераховано в сумі 5,3 млрд грн (100 % до розпису асигнувань), додаткові дотації перераховано в сумі 6,6 млрд грн (100% до розпису асигнувань), освітню субвенцію - 22,9 млрд грн (100% до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 квітня становлять 141,1 млрд грн, що на 1,9 млрд грн більше ніж станом на 1 березня.

Як повідомлялось, до загального фонду місцевих бюджетів у січні-березні 2024 року надійшло 101,6 млрд грн, що на 22,4 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.