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АНАЛІТИКА

Польські «фермери» продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах - 450 вантажівок

 

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Продовжується блокування трьох напрямків - "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок", - сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

Речник зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". На першому очікує 700 вантажівок станом на ранок і близько 600 - навпроти "Шегині".

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.

Як повідомлялося, 28 березня відбулась міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представили спільну позицію щодо розблокування кордону.
 

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