Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польські «фермери» продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах - 450 вантажівок
12:18 10.04.2024 |
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Продовжується блокування трьох напрямків - "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок", - сказав Демченко.
Він зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.
Речник зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". На першому очікує 700 вантажівок станом на ранок і близько 600 - навпроти "Шегині".
Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.
Як повідомлялося, 28 березня відбулась міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представили спільну позицію щодо розблокування кордону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро
|Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених
|Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізників: їхні водії не повернулися до України
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|До місцевих бюджетів у І кварталі перерахували ₴36,2 мільярда трансфертів - Мінфін
|Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю
Бізнес
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ