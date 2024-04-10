Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Завдана довкіллю шкода внаслідок війни вже перевищує ₴2,4 трильйона - Стрілець
В Україні попередня сума завданих довкіллю збитків унаслідок війни вже перевищує 2,4 трлн грн.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
«На сьогодні шкода, завдана довкіллю внаслідок війни, вже перевищує 2,4 трильйона гривень. Ми вже розуміємо, що збитки довкіллю навіть перевищують збитки від зруйнованих об'єктів інфраструктури», - сказав Стрілець.
Він також додав, що, якщо ввести у розрахунок шкоди оцінку втрат від неотриманих екосистемних послуг, то ця сума ще зросте.
«Зараз ми працюємо з експертами зі Сполучених Штатів Америки, щоб увести у фактичні втрати нашого довкілля екосистемні послуги. Тобто це те, що людина могла б отримати, якби ця природа збереглася. Так от, якщо ми порахуємо ще і вартість екосистемних послуг, то ціна забрудненого квадратного сантиметра землі або повітря, куди потрапили тонни забруднюючих речовин, збільшиться у сотні разів», - зауважив міністр.
За його словами, для підрахунку збитків використовується сім методик, які осучаснюються майже щомісяця. Зокрема, інспектори Держекоінспекції в режимі 24/7 фіксують усі екологічні злочини. Також збираються дані від користувачів застосунку «ЕкоЗагроза». На сьогодні ним користуються вже понад 80 тис. осіб. У ньому вже доступна інформація про більш як 4 200 випадків злочинів проти довкілля.
«Надалі ми ставимо собі за мету, після певного апгрейду і змін до законодавства, зробити так, щоб «ЕкоЗагроза» стала взагалі щоденним інструментом роботи кожного екологічного інспектора. Це дозволить скасувати паперові документи і фіксувати все у «цифрі», - сказав Стрілець.
Як повідомлялося, збитки, завдані довкіллю внаслідок атаки російськими дронами інфраструктурного об'єкта в Звягелі на Житомирщині, попередньо оцінюють у майже 50 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро
|Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених
|Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізників: їхні водії не повернулися до України
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|До місцевих бюджетів у І кварталі перерахували ₴36,2 мільярда трансфертів - Мінфін
|Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю
Бізнес
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ