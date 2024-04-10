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АНАЛІТИКА

АРМА розшукало активи псевдоблагодійників, яких підозрюють у незаконному збуті авто

10:56 10.04.2024 |

Економіка

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало майно керівників благодійного фонду, які реалізували в Україні автомобілі, ввезені під виглядом гумдопомоги.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Зловмисники незаконно збули 350 транспортних засобів, які ввезли до України під виглядом гуманітарної допомоги. АРМА за запитом правоохоронного органу розшукало майно посадових осіб благодійного фонду, яких підозрюють у незаконному збуті транспортних засобів", - ідеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановили факт незаконного збуту гуманітарної допомоги, а саме - транспортних засобів, ввезених на територію України через спеціально створений благодійний фонд.

Незаконні дії були вчинені громадянами України та Молдови у період дії воєнного стану, додали в АРМА.

За словами заступника голови АРМА, фігуранти кримінального провадження продавали автомобілі на території Вінницької області, через спеціальні торгові майданчики.

Також фахівці АРМА знайшли майно зловмисників: один об'єкт житлової нерухомості, одну земельну ділянку, частки у статутних капіталах підприємств, де ці особи є засновниками.

Нацагентство вже спрямувало отримані дані до правоохоронних органів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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