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АНАЛІТИКА

До місцевих бюджетів у І кварталі надійшли майже ₴98 мільярдів податків

22:45 09.04.2024 |

Економіка

 

У січні-березні 2024 року до місцевих бюджетів надійшло 97,8 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

«За оперативними даними надходження до місцевих бюджетів у січні-березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 97,8 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у березні 2024 року місцеві бюджети отримали 32,7 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, до зведеного бюджету у січні-березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.
 

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