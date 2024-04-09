До місцевих бюджетів у І кварталі надійшли майже ₴98 мільярдів податків

У січні-березні 2024 року до місцевих бюджетів надійшло 97,8 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

«За оперативними даними надходження до місцевих бюджетів у січні-березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 97,8 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у березні 2024 року місцеві бюджети отримали 32,7 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, до зведеного бюджету у січні-березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.