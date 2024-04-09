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До місцевих бюджетів у І кварталі надійшли майже ₴98 мільярдів податків
22:45 09.04.2024 |
У січні-березні 2024 року до місцевих бюджетів надійшло 97,8 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.
«За оперативними даними надходження до місцевих бюджетів у січні-березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 97,8 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у березні 2024 року місцеві бюджети отримали 32,7 млрд гривень.
Як повідомляв Укрінформ, до зведеного бюджету у січні-березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.
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