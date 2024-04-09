Інфляція в Україні в березні 2024 р. зросла на 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року прискорилося до 0,5% з 0,3% у лютому та 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат ) у вівторок.

Відомство нагадало, що у березні 2023 року він був вищим – 1,5%, тому у річному вираженні інфляція за підсумками березня цього року впала до 3,2% з 4,3% за підсумками лютого, 4,7% за підсумками січня та 5,1% – за підсумками грудня та листопада.

Зазначається, що у березні-2024 базова інфляція підскочила до 1,0% з 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у березні-2023 базова інфляція становила 1,3%, у річному вираженні вона знизилася за підсумками минулого місяця до 4,2% з 4,5% за підсумками лютого та 4,6% – за підсумками січня.

На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 16,4%) подешевшали яйця. На 2,5-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко. На 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6-0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, олію, м'ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг та взуття подорожчали на 12,9%, зокрема одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,7% переважно через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% та палива та олій на 2,7%.

У зв'язку ціни зросли на 0,5%, що пов'язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 15,7%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.

Нацбанк України у січні покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі та до 8,8% – у третьому.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 10,8% до 9,7%.



Споживчі ціни у березні 2024р., %

березень 2024 до лютого 2024 березень 2024 до грудня 2023 березень 2024 до березня 2023 січень-березень 2024 до січня-березня 2023 Індекс споживчих цін 0.5 1.2 3.2 4.0 Продукти харчування та безалкогольні напої -0.2 1.3 0.2 2.1 Продукти харчування -0.2 1.4 -0.1 1.9 Хліб та хлібопродукти 0.1 0.6 -2.3 -2.5 Хліб 0.4 1.3 5.2 5.5 Макаронні вироби 0.3 1.0 -0.4 -0.1 М'ясо та м'ясопродукти -0.4 -2.3 7.7 9.0 Риба та рибопродукти 0.2 2.1 4.5 4.8 Молоко -0.3 2.1 8.8 9.2 Сир та м'який сир (сир) 0.2 2.4 7.6 7.9 Яйця -16.4 -26.1 -34.3 -24.4 Вершкове масло 0.8 5.2 13.5 12.3 Олія соняшникова -1.5 -3.5 -17.4 -16.7 Фрукти 4.1 9.2 4.9 2.8 Овочі -0.6 21.2 -12.2 0.3 Цукор -2.5 -7.4 -13.3 -10.7 Безалкогольні напої 0.4 1.8 5.6 5.9 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.4 1.8 8.4 9.0 Одяг та взуття 12.9 3.0 -6.7 -6.8 Одяг 13.3 3.2 -6.2 -6.5 Взуття 12.5 2.7 -7.3 -7.3 Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0.0 0.1 12.8 12.8 Утримання та ремонт житла 0.5 1.9 3.1 3.1 Водопостачання 0.0 0.0 -0.8 -0.3 Прибирання сміття 0.0 0.0 1.6 3.7 Каналізація 0.0 0.0 -0.5 -0.1 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.8 2.8 5.1 4.6 Електроенергія 0.0 0.0 69.7 69.7 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0.4 0.4 -0.9 -0.2 Охорона здоров'я 0.9 2.9 9.1 8.9 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.9 2.8 8.5 8.1 Амбулаторні послуги 1.5 3.8 11.8 11.6 Транспорт 1.7 0.0 6.0 3.7 Паливо та олії 2.7 -2.5 11.2 5.2 Транспортні послуги 1.0 1.6 6.3 6.1 Пасажирський залізничний транспорт 4.4 4.8 -2.5 -1.7 Пасажирський автодорожній транспорт 0.7 1.4 7.0 6.8 Зв'язок 0.5 0.6 0.1 0.3 Відпочинок та культура 0.0 0.3 -2.3 -1.9 Освіта 0.1 0.7 11.8 11.9 Ресторани та готелі 0.5 2.5 11.7 12.1 Різні товари та послуги 0.0 2.0 10.1 10.4

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.