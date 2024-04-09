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Інфляція в Україні в березні 2024 р. зросла на 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат
16:26 09.04.2024 |
Зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року прискорилося до 0,5% з 0,3% у лютому та 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат ) у вівторок.
Відомство нагадало, що у березні 2023 року він був вищим – 1,5%, тому у річному вираженні інфляція за підсумками березня цього року впала до 3,2% з 4,3% за підсумками лютого, 4,7% за підсумками січня та 5,1% – за підсумками грудня та листопада.
Зазначається, що у березні-2024 базова інфляція підскочила до 1,0% з 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у березні-2023 базова інфляція становила 1,3%, у річному вираженні вона знизилася за підсумками минулого місяця до 4,2% з 4,5% за підсумками лютого та 4,6% – за підсумками січня.
На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 16,4%) подешевшали яйця. На 2,5-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко. На 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6-0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, олію, м'ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.
Одяг та взуття подорожчали на 12,9%, зокрема одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.
Ціни на транспорт зросли на 1,7% переважно через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% та палива та олій на 2,7%.
У зв'язку ціни зросли на 0,5%, що пов'язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 15,7%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.
Нацбанк України у січні покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі та до 8,8% – у третьому.
Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 10,8% до 9,7%.
Споживчі ціни у березні 2024р., %
|березень 2024 до лютого 2024
|березень 2024 до грудня 2023
|березень 2024 до березня 2023
|січень-березень 2024 до січня-березня 2023
|Індекс споживчих цін
|0.5
|1.2
|3.2
|4.0
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-0.2
|1.3
|0.2
|2.1
|Продукти харчування
|-0.2
|1.4
|-0.1
|1.9
|Хліб та хлібопродукти
|0.1
|0.6
|-2.3
|-2.5
|Хліб
|0.4
|1.3
|5.2
|5.5
|Макаронні вироби
|0.3
|1.0
|-0.4
|-0.1
|М'ясо та м'ясопродукти
|-0.4
|-2.3
|7.7
|9.0
|Риба та рибопродукти
|0.2
|2.1
|4.5
|4.8
|Молоко
|-0.3
|2.1
|8.8
|9.2
|Сир та м'який сир (сир)
|0.2
|2.4
|7.6
|7.9
|Яйця
|-16.4
|-26.1
|-34.3
|-24.4
|Вершкове масло
|0.8
|5.2
|13.5
|12.3
|Олія соняшникова
|-1.5
|-3.5
|-17.4
|-16.7
|Фрукти
|4.1
|9.2
|4.9
|2.8
|Овочі
|-0.6
|21.2
|-12.2
|0.3
|Цукор
|-2.5
|-7.4
|-13.3
|-10.7
|Безалкогольні напої
|0.4
|1.8
|5.6
|5.9
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.4
|1.8
|8.4
|9.0
|Одяг та взуття
|12.9
|3.0
|-6.7
|-6.8
|Одяг
|13.3
|3.2
|-6.2
|-6.5
|Взуття
|12.5
|2.7
|-7.3
|-7.3
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0.0
|0.1
|12.8
|12.8
|Утримання та ремонт житла
|0.5
|1.9
|3.1
|3.1
|Водопостачання
|0.0
|0.0
|-0.8
|-0.3
|Прибирання сміття
|0.0
|0.0
|1.6
|3.7
|Каналізація
|0.0
|0.0
|-0.5
|-0.1
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.8
|2.8
|5.1
|4.6
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|69.7
|69.7
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.4
|0.4
|-0.9
|-0.2
|Охорона здоров'я
|0.9
|2.9
|9.1
|8.9
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.9
|2.8
|8.5
|8.1
|Амбулаторні послуги
|1.5
|3.8
|11.8
|11.6
|Транспорт
|1.7
|0.0
|6.0
|3.7
|Паливо та олії
|2.7
|-2.5
|11.2
|5.2
|Транспортні послуги
|1.0
|1.6
|6.3
|6.1
|Пасажирський залізничний транспорт
|4.4
|4.8
|-2.5
|-1.7
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.7
|1.4
|7.0
|6.8
|Зв'язок
|0.5
|0.6
|0.1
|0.3
|Відпочинок та культура
|0.0
|0.3
|-2.3
|-1.9
|Освіта
|0.1
|0.7
|11.8
|11.9
|Ресторани та готелі
|0.5
|2.5
|11.7
|12.1
|Різні товари та послуги
|0.0
|2.0
|10.1
|10.4
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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