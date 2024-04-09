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Митниця пояснила правила ввезення безпілотників та товарів подвійного використання
15:58 09.04.2024 |
Державна митна служба України оприлюднила відповіді на найпоширеніші питання, які виникають під час переміщення через кордон товарів військового призначення та подвійного використання.
Роз'яснення оприлюднені на сайті Митної служби у розділі "Контроль за переміщенням товарів військового призначення та подвійного використання".
Зокрема, вони стосуються порядку ввезення на митну територію України БПЛА та їх комплектуючих, машин для розмінування, засобів індивідуального захисту, сувенірів зі знищеної російської зброї, відстріляних гільз тощо.
Наприклад, роз'яснення Митниці свідчать, що вивозити сувеніри зі знищеної російської зброї або відстріляні гільзи можна лише за умови надання до митних органів дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.
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