Українські металурги на третину збільшили виробництво

У І кварталі 2024 року українські підприємства металургійної галузі виробили в середньому на третину більше продукції, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Так, за даними об'єднання, у січні - березні 2024 року вироблено 1,59 млн т чавуну, що на 32,1% більше відносно січня - березня 2023 року; 1,69 млн т сталі (+36,6%) та 1,39 млн т прокату (+35,5%).

Зокрема, у березні обсяги виробництва чавуну до показника лютого були збільшені на 8,5%, до 538,2 тис. т, сталі - на 14,8%, до 610,9 тис. т, прокату - на 9,2%, до 488,7 тис. т.

Як повідомлялося, усі підприємства української металургійної галузі заклали у плани на цей рік зростання у межах 10-15%.