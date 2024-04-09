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Українські металурги на третину збільшили виробництво
13:29 09.04.2024 |
У І кварталі 2024 року українські підприємства металургійної галузі виробили в середньому на третину більше продукції, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.
Так, за даними об'єднання, у січні - березні 2024 року вироблено 1,59 млн т чавуну, що на 32,1% більше відносно січня - березня 2023 року; 1,69 млн т сталі (+36,6%) та 1,39 млн т прокату (+35,5%).
Зокрема, у березні обсяги виробництва чавуну до показника лютого були збільшені на 8,5%, до 538,2 тис. т, сталі - на 14,8%, до 610,9 тис. т, прокату - на 9,2%, до 488,7 тис. т.
Як повідомлялося, усі підприємства української металургійної галузі заклали у плани на цей рік зростання у межах 10-15%.
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