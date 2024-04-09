Україна у понеділок залучала аварійну допомогу для енергосистеми

Вдень 8 квітня Україна передавала Польщі надлишок електроенергії, натомість увечері аварійна допомога з трьох країн залучалася для компенсації дефіциту при максимальному споживанні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Вдень, через активну роботу електростанцій на ВДЕ, в енергосистемі був надлишок електроенергії. На запит «Укренерго», польський оператор енергосистеми PSE з 10:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 699 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 11:00 до 18:00 обмежувалась робота об'єктів ВДЕ - до 1 525 МВт в окремі години.

При цьому увечері з 19:00 до 21:00 для компенсації дефіциту в енергосистемі, що виник через недостатність генерації, диспетчерський центр «Укренерго» змушений був залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії, Польщі та Словаччини сумарною величиною 800 МВт-год.

Повідомляється, що 9 квітня на Харківщині з 06:50 діють графіки погодинних відключень. Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Імпорт електроенергії 9 квітня запланований у вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 1 781 МВт-год. Експорт запланований у денні години до Румунії та Молдови загальним обсягом 345 МВТ-год.

Як повідомлялося, внаслідок атаки безпілотниками у ніч на 9 квітня пошкоджене обладнання на двох підстанціях НЕК "Укренерго".