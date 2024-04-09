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Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країни за розміром середньої заробітної плати
11:59 09.04.2024 |
Згідно з дослідженням американського аналітичного журналу CEOWorld, очолили рейтинг Швейцарія, Люксембург та США.
Журнал порівняв показники валової середньомісячної заробітної плати (у доларах США за поточним обмінним курсом) у 196 країнах світу, щоб визначити, де платять найвищу та найнижчу заробітну плату.
До десятки країн з найвищими зарплатами у світі увійшли:
* Швейцарія ($8111);
* Люксембург ($6633);
* США ($6455);
* Ісландія ($6441);
* Норвегія ($5665);
* Данія ($5642);
* Канада ($5081);
* Гренландія ($4665);
* Ірландія ($4622);
* Нідерланди ($4581).
Найменше заробляють у Лесото ($24), Анголі ($27), Малаві ($31), Малі ($34) і у Північній Кореї ($37).
Україна посіла у рейтингу 107 місце з середньою зарплатою $430 на місяць (16 710 грн).
За підрахунками укладачів рейтингу, найбільші зарплати отримають у галузях фінансів, страхування, електроенергетики, гірничодобувної промисловості, інформаційних технологій, роздрібної торгівлі та освіти. Найнижчі зарплати - у адміністративних працівників, готельно-ресторанному бізнесі та будівництві.
Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2023 році середня зарплата в Україні становила 17 442 грн, за рік вона зросла на 17,5% або на 2 594 грн.
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