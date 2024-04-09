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АНАЛІТИКА

Прибутки найбільших компаній грального бізнесу зросли за рік у 28 разів

10:49 09.04.2024 |

Економіка

 

В Україні десять лідерів грального бізнесу торік заробили 54,92 млрд грн, що у 28 разів більше, ніж у 2022 році (1,94 млрд грн).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зокрема, до топу потрапили дев'ять інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та один лотерейний оператор.

"Якщо у 2022-му лише третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток - мова про "Спейсікс", "Укр Гейм Технолоджі" та "Нейтів АППС" - то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10", - наголосили аналітики.

Прибутки найбільших компаній грального бізнесу зросли за рік у 28 разів

 

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія "Спейсікс" (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 млрд грн.

На другому місці топу розташувалась компанія "Фавбет" (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії торік збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн. Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу.

"Укр Гейм Технолоджі" (бренд PIN-UP) Ігора Зотько, минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на третє місце.

Також до десятки лідерів увійшли:

* "Слотс Ю.Ей" (бренди Slotoking та 777) - 3,4 млрд грн;
* "Вбет" (бренд Vbet) - 3,1 млрд грн;
* "Геймдев" (бренд Slots city) - 2,5 млрд грн;
* "Фьорст Елемент" (бренд F1RST) - 2 млрд грн;
* "Лімон" (бренд ChampionCasino) - 1,42 млрд грн;
* "Нейтів АППС" (бренд Super Gra) - 604 млн грн;
* "Українська національна лотерея" (УНЛ) - 516 млн грн.

Що відбувається з азартними іграми в Україні

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив за основу законопроєкт №9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також про посилення контролю за гральним бізнесом.

29 березня військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Уже до вечора цього самого дня петиція набрала понад 26 тис. голосів.

Пізніше президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифі, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино й уже цього тижня запропонувати своє рішення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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