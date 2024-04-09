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АНАЛІТИКА

Попит українців на електромобілі зріс у березні у понад двічі

09:59 09.04.2024 |

Економіка

 

У березні автопарк України поповнили понад 4,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у 2,3 раза більше, ніж у березні 2023 року.

Як повідомляє асоціація "Укравтопром", частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4337 штук (нових - 900, уживаних - 3437).

Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (207 одиниць), BYD Song Plus (112), Honda eNS1 (79), Honda M-NV (70) та Nissan Ariya (68).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf - у березні її придбали 546 разів, на другому місці - Tesla Model 3 (456), на третьому - Tesla Model Y (349), четвертому- Volkswagen e-Golf (246), замикає п'ятірку Tesla Model S (192).

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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