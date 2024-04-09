Бізнес покращив оцінку роботи митниці, але є претензії до якості послуг – індекс ЄБА

Бізнес незначно покращив оцінку роботи митниці у 2023 році: інтегральна оцінка "Митного індексу", що щорічно публікується Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА), зросла до 3,24 бала з 5 можливих з 3,17 бала у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Найгірше бізнес оцінив якість надання митних послуг та професіоналізм посадових осіб.

Більшість опитаних (56%) оцінюють якість митних сервісів задовільно, 25% вважають його низьким, а 6% дуже низьким. Частка бізнесу, що позитивно оцінює роботу митниці, скоротилася з 24% у 2022 році до 13% у 2023 році.

Інтегральна оцінка рівня корупції на митниці становила 3,20 бала. Більшість опитаних (60%) не помітили зміни рівня корупції, 15% вважають, що він дещо зменшився, 12% - суттєво зменшився. 14% вважають, що прояви корупції на митниці посилилися.

Найвищу оцінку традиційно здобула робота системи "Єдине вікно" - 3,77 бала. По 41% оцінюють роботу системи задовільно та добре, 18% - дуже добре.

Найбільшими викликами під час проходження митниці є бюрократія та додаткові перевірки, неприйняття митними органами заявленої вартості товару та його коригування, корупційний тиск, деякі питання кодифікації, труднощі у взаємодії з ветеринарною службою та Держпродспоживслужбою.

Так, близько половини (46%) опитаних компаній повідомляють про проблеми з коригуванням митної вартості, тоді як минулого року про це заявляли 37% респондентів. Про проблеми з перекласифікацією коду УКТЗЕД за рішенням митних органів повідомляють 27% опитаних (26% минулого року).

Порівняно з минулим роком зросла кількість компаній, які планують набути статусу АЕО (авторизованих економічних операторів) або окремі спрощення - з 66% до поточного 71%.

Довідка

Митний індекс публікується Європейською бізнес-асоціацією з 2010 року. Інтегральний показник індексу складається із трьох компонентів - оцінки рівня корупції, якості митних послуг, роботи "Єдиного вікна". Індекс вимірюється щорічно. Позначка 3 вважається нейтральною, максимальна оцінка становить 5 балів. Опитування проводилося за період 2023 року, в ньому взяли участь 52 митні експерти з компаній-членів ЄБА. Партнер дослідження у 2023 році - DHL Express в Україні.