Регулятор виступив проти заборони онлайн-казино для військових. Пропонує альтернативу

Іван Рудий

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) виступає проти заборони онлайн-казино для військових. Про це вона повідомила на запит LIGA.net, надісланий під час підготовки статті "Бійці спускають всю зарплату". Військові вимагають обмежити онлайн-казино. Що готує влада.

"Будь-яка заборона - це зло. Гральний бізнес вже був заборонений з 2009 року по 2020 рік. Правда, заборона ця не працювала, і про це було відомо всім. Якщо держава заборонить азартні ігри знову, це не означає, що військові перестануть грати. Вони будуть це робити, але на нелегальних сайтах - і це несе більше ризиків, тому що контролювати цей процес буде набагато важче", - вважає голова комісії Іван Рудий.

Реалізація заборони потребуватиме створення бази даних з персональною інформацією про всіх військових. В умовах війни з Росією це небезпечно, вважає регулятор.

До того ж обмеження виключно для військових міститиме дискримінаційну складову.

Що пропонує КРАІЛ?

Комісія вважає, що для початку можна запровадити точкові заборони для залежних військовослужбовців шляхом внесення їх до реєстру лудоманів за рішенням командира. Для цього потрібні зміни до законодавства.

Також регулятор рекомендує провести дослідження, щоб дізнатися, наскільки проблема лудоманії поширена в армії.

"Публікація постів у соціальних мережах або месенджерах, що висвітлюють ті чи інші випадки лудоманії серед військових, не є репрезентативними в масштабах країни. Тому для підтвердження або спростування цих даних КРАІЛ ініціюватиме проведення соціологічного дослідження для оцінки проблеми поширення ігрової залежності, зокрема і серед військових", - йдеться в повідомленні.

Регулятор згоден з необхідністю обмежити рекламу азартних ігор. Він вважає, що це можна зробити шляхом видавання спеціальних ліцензій, але потрібні зміни до чинного закону про гральний бізнес.

Також, на думку регулятора, має значення імплементація принципів відповідальної гри, серед яких:

→ можливість встановлення гравцем денного, тижневого чи місячного ліміту депозиту;

→ виявлення організаторами "проблемних" або "патологічних" гравців;

→ розміщення на видному місці інформації про можливість самообмеження через внесення до реєстру лудоманів;

→ збір інформації про гравців через анкети самодіагностики на сайтах організаторів.

Серед кроків, які рекомендує КРАІЛ, ще є блокування сайтів нелегальних онлайн-казино та проведення кампаній щодо культури гри.

"Всі вищезазначені кроки знаходяться в процесі реалізації КРАІЛ як регулятором або заплановані до реалізації", - повідомив голова КРАІЛ.