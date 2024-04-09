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АНАЛІТИКА

Україна домовилася про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

 

Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тон на пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань".

Відповідні зміни до міжурядової угоди про контроль прикордонного руху підписали віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Після підписання змін до Угоди проєкт має бути ратифікований парламентами обох країн.

"Підписані зміни до угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурих робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці". Також, ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда - Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону", - прокоментував Кубраков.

Він додав, що паралельно триває підготовка до перемовин щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною.

"Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", - додав Кубраков

Нагадаємо, наразі на кордоні України з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску. Пропускати вантажівки масою понад 7,5 тон може лише "Чоп - Захонь". Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Угорщина
 

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