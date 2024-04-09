Камишін зустрівся з головою Комісії з національної оборонної стратегії США

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін провів зустріч із головою Комісії з національної оборонної стратегії США Джейн Харман.

Про це урядовець повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Американська оборонна стратегія буде неповною без українського досвіду. Ми раді були приймати в Україні голову Комісії з національної оборонної стратегії США Джейн Харман і, звичайно, готові поділитися своїм досвідом з партнерами», - зазначив Камишін.

Він додав, що у США проходить процедура перегляду оборонної стратегії, і Україна відіграє важливу роль у цьому процесі. «Те, що відбувається на нашій лінії фронту, ті технології й стратегії, які використовують українські виробники та військові, - це і є майбутнє світової оборонки», - наголосив урядовець.

Він також зауважив, що майбутнє українського оборонного сектору - це безпосередня інтеграція в оборонно-промисловий комплекс ЄС та НАТО. Перша оборонно-промислова стратегія ЄС, прийнята на початку цього року, вже враховує Україну як майбутню частину системи, додав Камишін.

Як повідомлялося, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має стати складовою частиною європейського оборонно-промислового комплексу.