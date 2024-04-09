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Під час повномасштабної війни Україна залучила міжнародної допомоги на понад $83 мільярди
16:53 08.04.2024 |
Із початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося залучити вже понад 83 млрд доларів США завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Від лютого 2022 року завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами, Мінфіну України вдалося залучити вже понад 83 млрд доларів США. Найбільші донори - ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Великобританія", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголошують, що попри повномасштабну війну Україна продовжує впроваджувати реформи та виконує всі зобов'язання в межах співпраці з партнерами. Реформи є основою економічного зростання шляхом забезпечення макроекономічної стабільності, підвищення ефективності управління та подальшого розвитку.
"Вони слугують фундаментом для довгострокової стійкості та відновлення. Ми відкриті до діалогу з нашими партнерами для подальшого обговорення пріоритетів реформ та визначення найбільш ефективних цільових заходів. Переконаний, що Україна може прокласти шлях до сталого економічного розвитку та інклюзивного зростання при цьому залучивши необхідне фінансування на забезпечення потреб своїх громадян", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Як повідомлялось, у березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
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