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АНАЛІТИКА

Рівень безробіття в Україні впав до рекордно низького рівня з початку великої війни

14:44 08.04.2024 |

Економіка

Рівень безробіття в Україні впав до рекордно низького рівня з початку великої війни

 

Безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляють експерти Центру економічних стратегій.

"Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у березні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 13,7%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з цією оцінкою, безробіття зменшилося до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.

Водночас кількість нових вакансій на ринку останні два місяці залишається на рівні близько 80% від середнього у 2021 році. Активність же шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років.

Проксі-показник рівня бідності - частка опитаних людей, що змушена економити на їжі - у березні 2024 року становив 23,2%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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