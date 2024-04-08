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АНАЛІТИКА

Умєров створив аудиторський комітет у Міноборони, в якому працюватимуть представники НАТО

 

При Міністерстві оборони України створили новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту - Аудиторський комітет. Наказ про його створення підписав міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

У відомстві зазначають, що комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю. До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Аудиторський комітет створили для консультацій та розгляду питань, пов'язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міноборони. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.

До складу аудиторського комітету Міноборони увійшли:

* Франсуа Готьє - керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО;

* Джозеф Інгігнолі - аналітик/оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;

* Джон Чесшир - керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd, член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;

* Манфред ван Кестерен - міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;

* Руслана Рудницька - українська експертка національних та міжнародних проєктів під егідою Мінфінансів та Рахункової палати.

Також до аудиторського комітету увійшли заступник міністра оборони Юрій Джигир та держсекретар Міноборони Людмила Дараган.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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