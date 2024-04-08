Загальний обсяг державних земельних активів в Україні становить 806 тисяч гектарів

Загальний обсяг земель сільськогосподарського призначення в Україні, що належать державі, становить 806 тис. га.

Про це повідомив у Телеграмі голова Фонду державного майна України Віталій Коваль, передає Укрінформ.

«Ми вже проінвентаризували державні земельні активи, виділили частку, яка належить ФДМУ, визначили перелік підприємств, землі яких будемо виставляти на аукціони оренди в першу чергу. В результаті на сьогодні маємо загальну кількість державних земель - 806 тис га», - йдеться в повідомленні.

За даними Коваля, 386 тис. га із загального обсягу земель перебувають в управлінні ФДМУ; 277 тис. га - в Національній академії аграрних наук, 99,2 тис. га - в Мінюсті.

Інші міністерства управляють ще понад 40 тис. га с/г земель.

Наразі Фонд держмайна продовжує працювати над запуском Земельного банку в Україні. Він допоможе створити прозорий механізм допуску аграріїв до ринку державних сільгоспземель через аукціони.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було реалізовано 114,13 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на які до 2021 року поширювався мораторій.