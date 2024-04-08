Поза системою Prozorro здійснюється 75% закупівель на рівні військових частин - Міноборони

Майже 700 військових частин ЗСУ здійснюють закупівлі, при цьому 75% з них проводяться без застосування електронної системи Prozorro.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив експерт із закупівель Проєкту реформи оборонних закупівель за підтримки спеціального радника Великої Британії з питань оборони Євген Сільверстов під час Форуму військових закупівель.

«У системі ЗСУ є майже 700 військових частин, які здійснюють закупівлі. Якщо казати про загальний бюджет на минулий 2023 рік - це більш як 400 млрд грн, які були виділені саме на децентралізованому рівні. Це колосальна сума. Якщо ми кажемо про субвенції, то в минулому році органи місцевого самоврядування передали 16 млрд грн субвенцій. Що цікаво, витрачено з них було 2/3, тобто майже 5 млрд перейшло на наступний рік. Тобто велика частина субвенцій, яка була передана, не була реалізована військовими частинами. Очікується, що в цьому році від повернення ПДФО буде мінімум 8 млрд грн переведено на військові частини. Очевидно і органи місцевого самоврядування також продовжать надавати допомогу військовим частинам у вигляді субвенцій, як вони робили і минулий рік», - розповів Сільвестров, додавши, що за прогнозами в поточному році коштів від субвенцій та ПДФО буде ще більше.

Водночас він зазначив, що аналіз усіх закупівель, які були викладені в Prozorro, засвідчив, що на ЗСУ припадає не більше 25% поданих заявок.

«75% закупівель, які проводять в системі ЗСУ, це закупівлі, які проводять без застосування електронної системи Prozorrо. Вони проходять із застосуванням певних внутрішніх процедур. І військові частини укладають договори, виходячи зі свого розуміння того, як правильно і ефективно підібрати постачальника, провести моніторинг ринку, як оцінити пропозиції, їх ефективність, укласти договори і якось з цим працювати», - пояснив експерт.

Він зауважив, що проблема полягає у відсутності нормативних документів, які б регламентували закупівлі у військових частинах.

Також Сільверстов відзначив, що у військових частинах має бути професіонал-закупівельник та відповідна нормативна база, яка б дозволяла йому ефективно працювати.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві оборони створено новий структурний підрозділ - Департамент планування тилового забезпечення.