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Попит на вживані авто у березні виріс у півтора раза. Десять найпопулярніших моделей
11:32 08.04.2024 |
Упродовж березня український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що майже у півтора раза більше, ніж у березні минулого.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що нйбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%. Далі йдуть дизельні - 25%, електромобілі - 16%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 5%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду минулого місяця був Volkswagen Golf.
Десять найпопулярніших моделей березня
* Volkswagen Golf - 1146 одиниці;
* Renault Megane - 969;
* Skoda Octavia - 763;
* Volkswagen Passat - 653;
* Nissan Leaf - 546;
* Volkswagen Tiguan - 544;
* Nissan Rogue - 523;
* Audi Q5 - 477;
* Tesla Model 3 - 456;
* Audi A4 - 401.
Середній вік вживаних машин, які в березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легкових автомобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.
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