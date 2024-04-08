Попит на вживані авто у березні виріс у півтора раза. Десять найпопулярніших моделей

Упродовж березня український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що майже у півтора раза більше, ніж у березні минулого.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що нйбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%. Далі йдуть дизельні - 25%, електромобілі - 16%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 5%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду минулого місяця був Volkswagen Golf.

Десять найпопулярніших моделей березня

* Volkswagen Golf - 1146 одиниці;

* Renault Megane - 969;

* Skoda Octavia - 763;

* Volkswagen Passat - 653;

* Nissan Leaf - 546;

* Volkswagen Tiguan - 544;

* Nissan Rogue - 523;

* Audi Q5 - 477;

* Tesla Model 3 - 456;

* Audi A4 - 401.

Середній вік вживаних машин, які в березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легкових автомобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.