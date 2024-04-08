На кордоні з Польщею у чергах стоять майже 2200 вантажівок, – прикордонники

Станом на ранок польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". У черзі на них перебувають близько 500 вантажівок.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Радіо Свобода.

За його словами, протестувальники не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу по напрямках "Ягодин" та "Рава-Руська", хоча там починали пропускати порожні вантажівки з України. Утім, за минулу добу не було пропущено жодної вантажівки.

"У бік України найменше пропускається через "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортних засобів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок", - сказав Демченко.

Також в ДСПУ зауважили, що є черги й на раніше розблокованих напрямках: "Краківець", де в черзі близько 900 фур, та "Шегині" - близько 800 вантажівок.

Демченко додав, що на цих пунктах пропуску "рух залишається інтенсивним".

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня.