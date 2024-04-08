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З найбільшого порту України вийшло судно з рекордним обсягом вантажу
10:11 08.04.2024 |
З найбільшого за обсягами перевалки вільного морського порту України - Південний, вийшло судно, що експортувало "рекордні" 195 700 тонн вантажів. Про це 6 квітня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, Captain Leonidas під прапором Панами стало найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення.
"Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина - 50 метрів, дедвейт - понад 203 тисячі тонн", - йдеться у повідомленні міністра.
В Адміністрації морських портів додали, що балкер вийшов із порту Південний з продукцією українських металургійних підприємств.
З серпня 2023 року українським морським коридором експортували понад 36 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показники "зернової ініціативи" за рік існування. Коридором вже пройшло 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи.
Наразі на підхід до портів Одещини очікують 135 суден, які мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів.
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