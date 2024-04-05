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Польські фермери частково розблокували один із КПП на кордоні з Україною
23:19 05.04.2024 |
У пункті пропуску "Хребенне - Рава-Руська", що знаходиться на кордоні України з Польщею, сьогодні, 5 квітня, почали частково пропускати вантажівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ) у Telegram.
"Фермери, які обмежують рух транспорту під час акції протесту, пропускатимуть на в'їзд до Польщі щодобово по 15 порожніх вантажівок", - зазначають прикордонники.
У ДПСУ просять перевізників враховувати цю інформацію та стежити за повідомленням від "Укртрансбезпеки" про черговість заїзду до пункту пропуску.
Що передувало
Нагадаємо, у лютому польські фермери розпочали протести по всій країні. Вони виступають проти імпорту українського продовольства, оскільки нібито це впливає на ціни на внутрішньому ринку.
Ще на початку березня фермери заявили, що протести продовжаться до 30 квітня.
Учора, 4 квітня, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що польські фермери блокують три напрямки на кордоні з Україною, вантажівки на в'їзд до Польщі практично не пропускають.
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