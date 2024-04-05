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Україна локалізувала виробництво хорватської машини розмінування. Вже пройшли випробування
22:53 05.04.2024 |
Зібрана в Україні та частково локалізована легка машина розмінування MV-4 хорватського виробника DOK-ING пройшла випробування на полігоні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Після випробувань машину сертифікують і запустять у виробництво.
Крупновузловим складанням займається українське підприємство А3tech, що співпрацює з хорватською DOK-ING з 2020 року. Частка локалізації у машині - 15%. Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%.
"Локалізація та масштабування виробництва дозволять виробляти, обслуговувати та оперативно ремонтувати машини DOK-ING в Україні", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
MV-4 пройшла випробування на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем), ділянках із густою рослинністю, а також випробування на живучість - серію підривів близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті.
У міністерстві зазначають, що вперше випробування проводилися відповідно до розробленого Мінекономіки та затвердженого Кабміном експериментального проєкту щодо здійснення обов'язкової сертифікації механізованих засобів розмінування.
Довідка
MV-4 - легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю та міцній конструкції стійка до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 кв. м. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого - до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні її використовують фахівці ДСНС.
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