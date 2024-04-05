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Сербія надала фінансову допомогу Україні: розмір гранту – понад мільярд гривень
22:43 05.04.2024 |
Уряд Сербії в березні 2024 року надав Україні грант у розмірі $32,4 млн, повідомила в п'ятницю пресслужба Національного банку.
"У березні 2024 року 32,4 млн доларів США надійшли на рахунок Міністерства фінансів від уряду Сербії", - йдеться у відповіді НБУ на запит LIGA.net.
За більш детальною інформацією НБУ порадив звернутися безпосередньо до отримувача коштів - Міністерства фінансів.
Міністерство фінансів на момент публікації не відповіло на запит LIGA.net.
На сайті Мінфіну регулярно публікується інформація про отримане фінансування від міжнародних партнерів України, але про грант від Сербії воно не повідомляло.
Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею. Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників Україні.
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