Фонд держмайна цього тижня залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴72 мільйони

З 1 по 5 квітня Фонд державного майна провів 18 успішних аукціонів з приватизації, на яких реалізував об'єктів на суму 72,1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Протягом тижня ФДМУ здійснив 18 онлайн-аукціонів з приватизації в системі «Прозорро.Продажі». Загальна кількість учасників, які змагалися за право власності на об'єкти, складає 156 осіб, що у середньому становить 8,7 потенційних інвесторів. Вартість об'єктів зросла у 3,4 раза, на загальну суму 72,1 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим лотом тижня стало приміщення колишньої Уманської виправної колонії, яке було продано за 29 млн грн. У ході торгів вартість об'єкту зросла у 194 рази.

Наступного тижня команда ФДМУ планує провести 20 приватизаційних аукціонів. Серед виставлених на торги лотів, зокрема, група інвентарних об'єктів деревообробної промисловості на Волині (стартова ціна - 1,8 млн грн, аукціон оголошений на 10 квітня), єдиний майновий комплекс ДП «Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд» (стартова ціна - 510,4 тис. грн, аукціон оголошений на 10 квітня), адміністративна будівля у Павлограді, Дніпропетровська обл. (стартова ціна - 411,8 тис. грн, аукціон оголошений на 10 квітня) та інші об'єкти.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 25-29 березня Фонд державного майна України провів 11 приватизаційних аукціонів, на яких реалізував об'єктів майже на 85 млн грн.