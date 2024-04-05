Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КРАІЛ не підпорядковуватимуть Мінцифрі, буде створено новий орган - Гетманцев

17:04 05.04.2024 |

Економіка

 

Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомлялось раніше.

Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, замість КРАІЛ буде створено службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади.

Гетманцев додав, що через незадовільну роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей комітет вирішив рекомендувати до голосування поданий урядом законопроєкт.

"Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання в сфері грального бізнесу - це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більше ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає", - розповів Гетманцев.

Саме тому народні депутати підтримали законопроєкт Кабінету міністрів про ліквідацію КРАІЛ і передачу функцій цього органу одному з органів центральної виконавчої влади.

"Ви говорили про (передачу контролю - ред.) Мінцифри - немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання", - сказав він.

Нагадуємо:

Раніше перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомляв, що комітет Вна засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Міністерству цифрової трансформації.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,8437
  0,1764
 0,45
EUR
 1
 42,0910
  0,2575
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8480  0,15 0,38 39,4004  0,11 0,28
EUR 42,1560  0,07 0,16 42,9188  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8500  0,15 0,38 38,8600  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес