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КРАІЛ не підпорядковуватимуть Мінцифрі, буде створено новий орган - Гетманцев
17:04 05.04.2024 |
Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомлялось раніше.
Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Радіо Свобода.
За його словами, замість КРАІЛ буде створено службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади.
Гетманцев додав, що через незадовільну роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей комітет вирішив рекомендувати до голосування поданий урядом законопроєкт.
"Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання в сфері грального бізнесу - це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більше ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає", - розповів Гетманцев.
Саме тому народні депутати підтримали законопроєкт Кабінету міністрів про ліквідацію КРАІЛ і передачу функцій цього органу одному з органів центральної виконавчої влади.
"Ви говорили про (передачу контролю - ред.) Мінцифри - немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання", - сказав він.
Нагадуємо:
Раніше перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомляв, що комітет Вна засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Міністерству цифрової трансформації.
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