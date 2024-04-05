АРМА змінює управителя 126 об'єктами нерухомості через неналежне управління активом

Національне агентство розшуку та менеджменту (АРМА) розпочало заходи із заміни управителя ТОВ «ЖК Воздвиженка» через неефективне управління 126 об'єктами нерухомості.

Про це в Телеграмі повідомила голова Нацагентства Олена Дума, передає Укрінформ.

«Управління ТОВ "ЖК Воздвиженка" 126 об'єктами нерухомості визнано неналежним», - ідеться в повідомленні.

В АРМА зауважують, що за періоди 2023-2024 років перевірками встановлено низку порушень за чотирма із семи договорів управління, які АРМА запропонувало управителю виправити добровільно. Також у березні 2024 року складено та направлено управителю чотири приписи щодо усунення порушень законодавства, які на сьогодні виконано частково.

Водночас у ході перевірок було виявлено систематичне продовження управителем вчинення аналогічних порушень.

Наголошується, що комісія з контролю ефективності управління активами визнала неналежним управління активами за договором управління від 12 червня 2020 року №661, за яким здійснюється управління 126 об'єктами нерухомості.

Відтак, за результатом визнання неналежним управління активами, згідно зі статтею 22 Закону про АРМА, розпочато заходи із заміни управителя.

У Нацагентстві зазначають, що всі передані в управління активи будуть і в надалі використовуватись суб'єктами господарювання, які їх орендують, за умови належної і повної сплати ними орендних платежів на рівні ринкових цін.

Як повідомлялося, ТОВ «ЖК Воздвиженка» набуло право на управління арештованими активами, що належали групі компаній «АІС» у 2018 році. Загалом управитель отримав в управління 198 активів, у тому числі 195 об'єктів комерційної нерухомості, які розташовані на території 16 областей України.