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АНАЛІТИКА

АРМА змінює управителя 126 об'єктами нерухомості через неналежне управління активом

14:24 05.04.2024 |

Економіка

 

Національне агентство розшуку та менеджменту (АРМА) розпочало заходи із заміни управителя ТОВ «ЖК Воздвиженка» через неефективне управління 126 об'єктами нерухомості.

Про це в Телеграмі повідомила голова Нацагентства Олена Дума, передає Укрінформ.

«Управління ТОВ "ЖК Воздвиженка" 126 об'єктами нерухомості визнано неналежним», - ідеться в повідомленні.

В АРМА зауважують, що за періоди 2023-2024 років перевірками встановлено низку порушень за чотирма із семи договорів управління, які АРМА запропонувало управителю виправити добровільно. Також у березні 2024 року складено та направлено управителю чотири приписи щодо усунення порушень законодавства, які на сьогодні виконано частково.

Водночас у ході перевірок було виявлено систематичне продовження управителем вчинення аналогічних порушень.

Наголошується, що комісія з контролю ефективності управління активами визнала неналежним управління активами за договором управління від 12 червня 2020 року №661, за яким здійснюється управління 126 об'єктами нерухомості.

Відтак, за результатом визнання неналежним управління активами, згідно зі статтею 22 Закону про АРМА, розпочато заходи із заміни управителя.

У Нацагентстві зазначають, що всі передані в управління активи будуть і в надалі використовуватись суб'єктами господарювання, які їх орендують, за умови належної і повної сплати ними орендних платежів на рівні ринкових цін.

Як повідомлялося, ТОВ «ЖК Воздвиженка» набуло право на управління арештованими активами, що належали групі компаній «АІС» у 2018 році. Загалом управитель отримав в управління 198 активів, у тому числі 195 об'єктів комерційної нерухомості, які розташовані на території 16 областей України.
 

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