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АНАЛІТИКА

В управління АРМА передали ще понад ₴23 мільйони з рахунків компаній, власниками яких є росіяни

14:22 05.04.2024 |

Економіка

 

Працівники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ще понад 23 млн грн з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є росіяни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

Раніше за матеріалами ДБР та Київської обласної прокуратури Печерський районний суд Києва арештував кошти на банківських рахунках компаній, які здійснювали в Україні торгівлю хімічними продуктами, зокрема лакофарбовими матеріалами. Отримані прибутки від діяльності цих компаній спрямовувались до Росії.

Кримінальне провадження було відкрите за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Як повідомляв Укрінформ, АРМА звернулося до Президента України та Верховної Ради з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту, який дозволить без перешкод управляти арештованими активами резидентів РФ.
 

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