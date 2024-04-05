В управління АРМА передали ще понад ₴23 мільйони з рахунків компаній, власниками яких є росіяни

Працівники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ще понад 23 млн грн з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є росіяни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

Раніше за матеріалами ДБР та Київської обласної прокуратури Печерський районний суд Києва арештував кошти на банківських рахунках компаній, які здійснювали в Україні торгівлю хімічними продуктами, зокрема лакофарбовими матеріалами. Отримані прибутки від діяльності цих компаній спрямовувались до Росії.

Кримінальне провадження було відкрите за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Як повідомляв Укрінформ, АРМА звернулося до Президента України та Верховної Ради з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту, який дозволить без перешкод управляти арештованими активами резидентів РФ.