Кількість пропозицій роботи в Україні за березень зросла на 6% - Work.ua

Кількість вакансій на ринку праці продовжує зростати третій місяць поспіль: у березні вона збільшилася на 6% - до 102,8 тис., хоча кількість шукачів роботи знизилася, такі основні результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.

"Нагадаємо, що в березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, їх було вдесятеро менше. Водночас активність шукачів у відгуках на пропозиції роботи з початку 2024 року знижується. І хоча це явище відповідає сезонним тенденціям, у нього є й інші причини", - зазначається в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільший приріст пропозицій роботи в березні був у Тернопільській (+11%), Закарпатській (+8%), Полтавській (+7%), Кіровоградській (+7%) та Хмельницькій (+6%) областях.

Що стосується областей-лідерів за кількістю вакансій, то вперше за довгий час зміни не були синхронними. У чотирьох із них вакансій побільшало - Київській (+5% до лютого, до 34,96 тис. вакансій), Львівській (+4%, до 9,25 тис.), Дніпропетровській (+3%, до 9,23 тис.) та Одеській (+4%, до 6,54 тис.), а ось в одній - Харківській - кількість роботи скоротилася на 0,5%, до 3,56 тис. вакансій.

Фахівці Work.ua вважають, що зменшення кількості вакансій у Харківській області пов'язане з обстрілами енергетичної інфраструктури наприкінці березня 2024 року, оскільки удари по енергетичних об'єктах вплинули на активність шукачів роботи та роботодавців.

Традиційно на ринку праці найбільше вакансій серед категорій генерувала сфера обслуговування, проте з вересня 2023 року незмінним лідером були робочі спеціальності, виробництво. У березні 2024 року ситуація змінилася: сфера обслуговування знову стала першою за кількістю вакансій (17,7 тис.), на другому місці - робітничі спеціальності та виробництво (17,23 тис.), на третьому - продаж та закупівля (14,35 тис.), на четвертому - роздрібна торгівля (майже 12 тис. вакансій) і на п'ятому - логістика, склади, ЗЕД (9,8 тис.).

Синхронно зі зростанням загальної кількості вакансій стало більше роботи для людей без досвіду (+11% до лютого) і студентів (+7%). Зросла кількість вакансій для людей з інвалідністю (+5%) і пенсіонерів (+5%). На ринку праці в березні стало на 9% більше пропозицій для ветеранів.

Пропозицій дистанційної роботи додалося лише на 3%, а вакансій із вимогою знання англійської мови - на 7%.

Щодо шукачів, то в березні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 327 735 резюме, що майже не відрізняється від показників лютого. Але, пропри це, показник конкуренції шукачів знову знизився: кількість відгуків на вакансію становила біля восьми, тоді як місяцем раніше - біля дев'яти, а ще раніше їх було приблизно десять на одну пропозицію.

Щодо географічного розподілу, то збільшилася кількість претендентів лише в Херсонській (+7%), Рівненській (+2%) та Миколаївській (+1%) областях. Але в абсолютній кількості більшість резюме створена кандидатами з Київщини або тими, хто хоче працювати дистанційно.

Наголошується, що в березні розмір середньої зарплати загалом в країні залишився на рівні лютого. Водночас збільшився розмір середньої зарплати в Харківській області (+500 грн, до 18 тис. грн), Київській (+400 грн, до 22,4 тис. грн) та Одеській (+600 грн, до 20 тис. грн). У Львівській області вона залишилася на рівні 20 тис. грн, Дніпропетровській - 19 тис. грн.

Найвищі середні зарплати (крім керівних посад і сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України - у середньому 70 тис. грн. Серед цивільних професій найбільші зарплати в лютому отримували медіабайєр (52,5 тис. грн), водій-міжнародник (45 тис. грн), ендодонтист, рихтувальник, рієлтор (по 40 тис. грн).

Говорячи про військовий рекрутинг, у Work.ua заявили, що в березні 509 підрозділів мали хоча б одну вакансію на сайті, що на 13% більше за показники лютого. Кількість пропозицій роботи зросла на 27% - до 3 378 вакансій.

Динаміка появи і нових вакансій, і нових підрозділів дещо сповільнилася: у березні Сили оборони отримали майже 16,4 тис. відгуків шукачів роботи, що на 14% менше, ніж у лютому. Це вплинуло і на середній показник конкуренції, що також знизився, що взаємопов'язано із загальним спадом активності претендентів на сайті через удари по енергетиці.

Наголошується, що серед претендентів, які відгукнулися на вакансії Сил оборони в лютому, 45% жінок і 55% чоловіків.